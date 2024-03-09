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        Tamer Mandalinci: Festivaller büyüyerek ve yaygınlaşarak devam edecek

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Ortakent'te gerçekleştirilen '5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:55 Güncelleme: 09.03.2024 - 18:00
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        Tamer Mandalinci: Festivaller büyüyerek ve yaygınlaşarak devam edecek
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Ortakent'te gerçekleştirilen '5. Acı Ot Festivali' ile 'Geleneksel Bodrum Deve Güreşleri' etkinliklerine katıldı. Mandalinci, "Festivaller büyüyerek ve yaygınlaşarak devam edecek" dedi.

        CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Acı Ot Festivali'ne katıldı. Bugün sabah saatlerinde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik açılış seremonisi ile devam etti. Festival alanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Tamer Mandalinci, festivale katkı sağlayanlara teşekkür edip, bu tür festivallerin yörenin ve ürünlerinin tanıtımını yaptığı gibi yöre halkına da önemli katkılar sağladığını kaydetti. Mandalinci, şöyle devam etti:

        "Bu etkinlikleri Bodrum'un her bölgesine yayacağız. Özellikle kış aylarında, kış turizmini destekleyen, ilçemizde bir sirkülasyon oluşturan ve esnafımıza girdi sağlayan bu festivalleri artırarak devam ettireceğiz. İlerleyen zamanlarda Acı Ot Festivali'ni gastronomi ve kültür şenliğine dönüştüreceğiz. Yerli yabancı turistlerimize Bodrum'un kış aylarında da çok güzel olduğunu, keşfedilmesi gereken destinasyon olduğunu göstereceğiz. Festivaller büyüyerek ve yaygınlaşarak devam edecek. Seneye bu etkinliğin ana yüklenicisi büyükşehir belediyesi olacak. Bizler, daha iyisini yapmak için geliyoruz. 1 Nisan'dan sonra ayak basmadık yer, etkinlik yapmadık mahalle bırakmayacağız."

        'AYAĞINIZI BASTIĞINIZ HER YERDE ENDEMİK BİTKİ VARDIR'

        Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ise Acı Ot Festivalinin 5 yılda önemli bir yol kastettiğini, büyükşehir olarak da festivallere desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Aras, ağacın olmadığı alanları imara açmak istenmesine de tepki göstererek "Çalı çırpı dediğiniz şeyler endemik ve çok değerli bitkiler. Ayağınızı bastığınız her yerde endemik bitki vardır. Bu doğayı güzelleştiren ürünler vardır" dedi.

        Mandalinci ve Aras daha sonra Kızılağaç'ta düzenlenen Bodrum Geleneksel Deve Güreşleri Festivali’ne katıldı. Yöresel kıyafetlerle güreş alanına gelen Mandalinci ve Aras, Turgutreis'ten müsabakalara katılan deveyi de alanda gezdirdi. Aras ve Mandalinci, Yörük kültürünü yaşatan bu etkinliğin devam etmesi için gereken desteği vereceklerini söyledi.

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