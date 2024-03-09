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        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkanı adayı Serkan Yazıcı projelerini tanıttı:

        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Birlikte yönetecek, huzur bulacak, nice bayramlar kutlayacak ve eğleneceğiz. Sadece 'Marmaris vakti' diyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:36 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:15
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        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkanı adayı Serkan Yazıcı projelerini tanıttı:
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        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Birlikte yönetecek, huzur bulacak, nice bayramlar kutlayacak ve eğleneceğiz. Sadece 'Marmaris vakti' diyeceğiz." dedi.

        Yazıcı, Grand Yazıcı Turban Termal Otel'de düzenlenen toplantı ile 42 başlık altında projelerini tanıttı.

        İlçenin belediyecilik anlamında iyi yönetilemediğini belirten Yazıcı, daha huzurlu, ferah, güvenli, güzel, estetik, temiz ve düzenli bir belde olma potansiyelinin çok gerisinde kaldığını söyledi. Yazıcı, ilçenin sorunlarını güçlü bir çalışma, şeffaf bir yönetim anlayışı, katılımcı bir yaklaşımla çözeceklerini kaydetti.

        "Kimseyi kırmadan, yukarıdan bakmadan, küçük büyük demeden her Marmarisliyi mukaddes bilerek yönetmenin vakti geldi artık." diyen Yazıcı, "Birlikte yönetecek, huzur bulacak, nice bayramlar kutlayacak ve eğleneceğiz. Sadece 'Marmaris vakti' diyeceğiz. 'Önce Marmaris ve Marmaris'in insanları için çalışmanın vakti' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Projeleri her kesimden insanlarla görüşerek hazırladığına dikkati çeken Yazıcı, "Oy verirler vermezler önemli değil ama benim için en büyük yarış konusu her Marmarislinin kalbine dokunmaktır. Bunun da bilinmesini isterim. Ayrıca, gönüller yapmak varken gönüller kırdıktan sonra bu yarışın bir anlamı da olmadığını biliyorum." dedi.

        Yazıcı, Marmaris'i bütün kadınlar için güvenli bir yer yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Hiçbir kız öğrencinin burssuz, kimsesiz kalmayacağını aktaran Yazıcı, "Kadınların kendilerini çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz. Bütün tecrübem ile belediyemizin ve turizm sektörünün bütün imkanları ile Marmaris'i kadınların gurur duyduğu bir belde yapacağız." diye konuştu.

        Yazıcı, toplantıda, "Tarihi Kent Merkezi Düzenlemesi, Marmaris'in Plaj Anlayışı, Dünya Çapında Festivaller, Tematik Çarşılar, Gastronomi Turizmi, Yeni Müzeler, Coğrafi İşretleri Ürünler, Spor Turizmi, İnanç Turizmi, Termal Turizm, Dalış Turizmi, Sanat Turizmi, Arkeo Turizm, Ekoloji Politikası, Kültür evi, Sosyal Politikalar ve Altyapı" gibi başlıklar altında projelerini katılımcılara tanıttı.

        Toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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