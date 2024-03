Adalet Bakanı Tunç, Marmaris'te konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temel hak ve özgürlüklerin genişlemesi konusunda çok mesafe aldıklarını belirterek, "Demokrasi standardımızı yükseklere çıkardık. Anayasa'mızda yaptığımız reformlar sessiz devrim niteliğindeydi." dedi.

Tunç, Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projelerinin turizm merkezi Marmaris'e değer katacağını söyledi.

Marmaris'e yeni bir adalet sarayı yapmak için çalışma yürüttüklerini belirten Tunç, Yazıcı'nın göreve gelmesiyle ilçede yeni bir dönem başlayacağını, turizm cenneti Muğla'da gerçek belediyeciliğin hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti'de siyasetin merkezinde hep insanın bulunduğuna dikkati çeken Tunç, bu nedenle vatandaşların sandıktaki tercihinin hep Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu ifade etti.

- "Canlının her türüne hizmet etmek bizim için kutsaldır"

"Keşke onlar da böyle coşkulu toplanabilseler, onlar da bu millet için yapabileceklerini kalabalık meydanlara aktarabilseler" diyen Tunç, şöyle konuştu:

"Maalesef sadece meydanları doldurabilen Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin belediye başkan adayları var. 10 ay önce bir seçim yapıldı. O seçimde de bir ittifak vardı. Herkes o ittifaklarının da nasıl dağıldığını, birlik, beraberlik içerisinde olmadıklarını, toparlanamadıklarını görüyor. Biz her zaman önce insan, önce canlı demeye devam edeceğiz. Canlının her türüne hizmet etmek bizim için kutsaldır. Yeşilini de koruyacağız, çevreci yatırımlarla da memleketimizin büyümesini sağlayacağız. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adaletten güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendireceğiz. Güçlü insan olacak ki güçlü aile olsun. Toplum olarak güçlü olalım ki istikrarlı kalkınma hamleleri ile ülkemizin 81 vilayetini yatırımlarla donatalım. Şimdi Marmaris'te ve Muğla'da bu eser ve hizmet siyaseti hayata geçecek."

Tunç, gerçek belediyeciliğin 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u kısa sürede yaşanabilir bir şehir haline getirmesiyle başladığını dile getirdi.

Türkiye'de 2002 yılından bu yana sadece yatırımlar yapılmadığını belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin genişlemesi konusunda çok mesafe aldık. Demokrasi standardımızı yükseklere çıkardık. Anayasa'mızda yaptığımız reformlar sessiz devrim niteliğindeydi. Bir daha bu ülkede darbe olmasın, demokrasiye müdahale edilmesin, vesayetçi anlayışlar bir daha ortaya çıkmasın diye Anayasa'mızda yaptığımız o yapısal dönüşümleri kalıcı hale getirmek için de şimdi yeni bir anayasa mücadelemiz var. İnşallah milletimize olan o borcumuzu da yerine getirerek Türkiye Yüzyılı'nın inşasını savunma sanayiinde bağımsız, ekonomide IMF'ye muhtaç olmayan, enerjide bağımsız, milletin refahını sürekli artıran bir noktada yolumuza devam ederiz."

Marmaris'in 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir konuma sahip olduğuna işaret eden Tunç, "O gece Cumhurbaşkanı'mız buradaydı. FETÖ teröristleri karanlık bir gece yaşatmak istedi. Cumhurbaşkanı'mız 'ben milletimle beraber darbecilere karşı mücadele edeceğim' dedi. Ölümü göze alarak İstanbul havalimanına ateşin ortasına indi. Biz o günlerden geldik. Milletimizle beraber mücadele ettik, demokrasiye, bayrağımıza sahip çıktık. O karanlık geceyi aydınlığa sizler çıkardınız. Milletimiz için bu nedenle ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.

Programa, Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Tunç, programın ardından beraberindekilerle Marmaris Adliyesini ziyaret etti.