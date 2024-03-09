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        Bodrum'da, hafriyat kamyonuna çarpan motosikletli öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, virajı alamayıp karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Altunkaya (30), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:14 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:15
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        Bodrum'da, hafriyat kamyonuna çarpan motosikletli öldü
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, virajı alamayıp karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Altunkaya (30), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Kızılağaç- Bodrum yolunda meydana geldi. Kızılağaç Deve Güreşi Alanı’ndan ilçe merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Altunkaya yönetimindeki 48 AHS 051 plakalı motosiklet, virajı alamayıp, karşı istikametten gelen hafriyat kamyonuna yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Altunkaya metrelerce savrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altunkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Altunkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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