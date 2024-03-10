Bodrumspor voleybolda finalde

KADINLARVoleybol 1'inci Ligi'nde Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Play-Off yarı final maçları sonucunda adını Sultanlar Ligi yolunda final etabına yazdırdı. Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki yarı finallerde ilk gün Bahçelievler Belediyespor'a 3-1 yenilip ikinci gün ALS'yi 3-0'la geçen Bodrum ekibi son maçta Merinos Voleybol'la karşılaştı. Rakibini 27-25, 25-20 ve 25-19'luk skorlarla 3-0 mağlup eden Bodrumspor, yarı finali 2 galibiyetle tamamlayarak finale çıktı. Karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlı oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Ligde final etabına Bursa ev sahipliği yapacak. Finallere kalacak 4 takımdan 2'si isimlerini yeni sezonda Sultanlar Ligi'ne yazdıracak.

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