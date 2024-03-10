Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrumspor voleybolda finalde

        KADINLARVoleybol 1'inci Ligi'nde Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Play-Off yarı final maçları sonucunda adını Sultanlar Ligi yolunda final etabına yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrumspor voleybolda finalde
        ABONE OL
        ABONE OL

        KADINLARVoleybol 1'inci Ligi'nde Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Play-Off yarı final maçları sonucunda adını Sultanlar Ligi yolunda final etabına yazdırdı. Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki yarı finallerde ilk gün Bahçelievler Belediyespor'a 3-1 yenilip ikinci gün ALS'yi 3-0'la geçen Bodrum ekibi son maçta Merinos Voleybol'la karşılaştı. Rakibini 27-25, 25-20 ve 25-19'luk skorlarla 3-0 mağlup eden Bodrumspor, yarı finali 2 galibiyetle tamamlayarak finale çıktı. Karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlı oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Ligde final etabına Bursa ev sahipliği yapacak. Finallere kalacak 4 takımdan 2'si isimlerini yeni sezonda Sultanlar Ligi'ne yazdıracak.

        FOTOĞRFALI

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir

        Benzer Haberler

        Halep çamı ormanı yeşeriyor, Akbelen de ağaçlandırılacak
        Halep çamı ormanı yeşeriyor, Akbelen de ağaçlandırılacak
        Yalıkavakspor turu Bodrum'a bıraktı
        Yalıkavakspor turu Bodrum'a bıraktı
        Bodrum FK ilki yaşadı
        Bodrum FK ilki yaşadı
        Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Bodrum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Bodrum'da, hafriyat kamyonuna çarpan motosikletli öldü
        Bodrum'da, hafriyat kamyonuna çarpan motosikletli öldü