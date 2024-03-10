Halep çamı ormanı yeşeriyor, Akbelen de ağaçlandırılacak

MUĞLAOrman Bölge Müdürü Salim Karabulut, Milas'ta 12 Temmuz 2023'te çıkan yangında zarar gören Halep çamı ormanının çalışmalarla yeniden yeşerdiğini söyledi. Karabulut, Akbelen Ormanları'na ilişkin de "İzin verilen tüm maden ocaklarında, oradaki işlem bittikten sonra sahayı ağaçlandırma yapılabilecek duruma getirilmiş şekilde teslim alıyoruz ve bu sahaları yeniden ağaçlandırıyoruz" dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde, Milas ve Bodrum sınırları içerisinde 2021, 2022 ve 2023 yıllarında meydana gelen orman yangınları sonrası yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarına yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Programa Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, Bölge Müdür Yardımcıları Adnan Güller ve Ersen Çetin, Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal, Basın İletişim Şube Müdürü Yüksel Savaş ve işletme şefleri katıldı. Salim Karabulut, Boğaziçi Mahallesi sınırları içerisindeki Halep çamı ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangının ardından saha temizlik çalışmalarının tamamlanması ile tekrar ormanlaştırma çalışmaları aşamasına geçildiğini belirterek, 142 hektarlık alanda doğal gençleştirme yöntemiyle tohumlardan fidan elde etme çalışması yapıldığını ve 2024'ün ilk aylarıyla sahadaki çimlenmelerin başarılı bir şekilde sağlandığını söyledi.

'GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK'

2023 yılında iki gün arayla peş peşe Boğaziçi Mahallesi'nde ve Kemikler bölgesinde çıkan yangınları hatırlatan Karabulut, "Burası, Akdeniz Bölgesi'ne özgü bir tür olan, yöremizde nadir bulunan Halep çamının olduğu bir yer, özel bir bölge. Geçtiğimiz yıl yanan alanlarımızda hemen temizlik ve ardından yeşillendirme çalışması başlattık. Milas'ta Kemikler ve Boğaziçi mahallelerinde çıkan yangın sahaları da çalışma yapılan alanlarımızdan. Gençleştirme çalışmalarımızı tamamladık. Topraktan çıkan tohumlarımızın önümüzdeki yıllarda yeniden ormana dönüştüğünü göreceğiz. Gönlümüz hiç yanmamasından yana ama bulunduğumuz bölgede yangının çıkmaması mümkün değil. Yangınla mücadelede temel çabamız, yangının çıkmasını engellemek" diye konuştu.

'YANAN ALANLARIN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI'

2021-2022 yangınlarına da değinen Karabulut, "2021 yılında 52 bin hektar, 2022 yılında da 5 bin 800-6 bin hektar orman alanı yanmış. Gençleştirmenin mümkün olmayacağı sarp araziler, doğaya terk edilmesi gereken tüm alanların dışında ağaçlandırma çalışmaları bitti. Bu yangında yanan tüm ormanlar gençleştirildi. 2023 yılında da 405 hektar orman alanı zarar gördü. Bu yangınlar bulunduğumuz alan olan Boğaziçi mevki ile Kemikler mevkisinde yaşandı. Bunun dışında kayda değer büyük bir yangınımız olmadı" dedi. Son günlerde kamuoyunda 'Ormanlar yanıyor, imara açılıyor' ifadelerinin yoğun bir şekilde dillendirildiğini ancak böyle bir durumun mümkün olmadığını belirten Karabulut, "Ormanlarımızi 6831 sayılı Orman Kanunu ve Anayasamızın 169. maddesi kapsamında koruma altındadır. 1 metre karesinde bile herhangi bir yapılaşmanın olması ve işgal edilmesi söz konusu değildir. Ormanların devamlılığını sağlamak için tür değişikliğine gitmiyoruz. Bu yöreden toplanan ve genetik yapısı aynı olan türler yeniden yeşillenecek. Genetik kirlenmeye de dikkat ediyoruz. Ormancılık tekniği açısından başka bir yerden tohum getirip, burada yetiştirmek uygun değil" diye konuştu.

'BAZI KURUM VE KURULUŞLAR İTHAM EDİLDİ'

Güvercinlik bölgesinde 2007 yılında yanan ve ardından otel yapılması hakkında aldıkları eleştirilere de değinen Karabulut, "Bu alan, 1987 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak turizm alanı ilan edilen bir yer. Orman Genel Müdürlüğü'nün yönetiminden çıkıp, Turizm Bakanlığı'na turizm tesisleri yapılması amacıyla Resmi Gazete yayınlanarak turizm alanı olarak ilan edilen bir yer. 1991 yılında da burası, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Turizm Bakanlığı'na devredilmiş. Burada, bir şekilde turistik tesis yapılacak. Vatandaşın bunu sürekli gündeme getirip, tepki göstermesinin nedeni de 2007 yılında çıkan orman yangını. Turizm tesisleri yapılması için oranın yanması gerekmiyordu. Orası, turizm alanı olarak ilan edildiği için zaten bu tesisler yapılacaktı. Orada istenmeyen tek durum ise yangın çıkması oldu. Yangın kullanılarak bazı kurum ve kuruluşlar itham edildi" açıklamalarında bulundu.

'O BÖLGEDEKİ AĞAÇLARI KALDIRMAKLA MÜKELLEFTİK'

"Geçmişten bugüne kadar yanan tüm alanlarda 1 metrekare dahi ağaçlanması yapılmayıp, başka amaçla kullanılan bir orman arazisi bulamazsınız. Orman alanları mevzuat açısından imara da konu edilemez" diyen Karabulut, Akbelen Ormanları'na ilişkin de "Devlet, oradaki iki tane termik santrali ruhsatları ile beraber ihale etmiş. İhaleyi alan firma oradaki kömürü çıkartmak istiyor. O bölgedeki ağaçları kaldırmakla mükelleftik. Bu sürecin içerisinde sadece Orman Genel Müdürlüğü olarak biz yokuz. Bu sürecin içerisinde bulunan birçok kurumdan 'Sakınca yoktur' diye görüş alınıyor. Daha önce de kömür sahası olarak kullanılan ve yapılan çalışma bittikten sonra terk edilen alanlarda ağaçlandırma çalışmaları da yapılıyor. İzin verilen tüm maden ocaklarında, oradaki işlem bittikten sonra sahayı ağaçlandırma yapılabilecek duruma getirilmiş şekilde teslim alıyoruz ve bu sahaları yeniden ağaçlandırıyoruz. Orman alanı olan yerlerde ve özel mülkiyette olan alanlarda da ağaçlandırma çalışmaları var" dedi.

'HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR'

Orman yangınları açısından riskli hava koşulları oluşmadan önce Orman Bölge Müdürlüğü olarak tüm hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Karabulut, "Personel ve ekipman sayımızda gerekli görülen takviyeler yapıldı. 10 adet yeni arazöz geldi. Yangınla mücadele kapsamında geçen yıla göre daha da iyiyiz. Hava araçlarımız geçen yıl ile aynı. Anız yakılmasına karşıyız çünkü orman yangınları konusunda risk oluşturmasının yanında tarım yapılacak arazinin yapısını da bozuyor. Tarım İl Müdürlüğü de bu işin üzerinde ciddi şekilde duruyor" diye konuştu. Karabulut ve beraberindeki kurum yöneticileri, alanda inceleme yaptı. 2021-2023 arası Milas bölgesinde yanan diğer alanlarda yapılan işlemler de bölgeye ait fotoğraflar üzerinden anlatıldı.