HENTBOLEHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Portekiz'de Sport Lisboa E Benfica'ya 4 gol farkla 33-29 mağlup olan Yalıkavakspor turu Bodrum'a bıraktı. Rakibini 17 Mart Pazar günü saat 17.00'de Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki taraftarının desteğiyle ağırlayacak Yalıkavak, rövanşı en az 5 gol farkla kazanıp adını yarı finale yazdırmaya çalışacak. Avrupa'da daha önce 2021 yılında da adını son 4 takım arasına yazdıran Yalıkavak, tur atlamayı başarırsa 3 yıl sonra yarı finalist olacak.

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