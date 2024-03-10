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        Fethiye'de 6. Göcek Ot Yemekleri Festivali düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bu yıl altıncısı düzenlenen Göcek Ot Yemekleri Festivali'nde yöresel ürünler ve otlarla hazırlanan yemekler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:44
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        Fethiye'de 6. Göcek Ot Yemekleri Festivali düzenlendi
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bu yıl altıncısı düzenlenen Göcek Ot Yemekleri Festivali’nde yöresel ürünler ve otlarla hazırlanan yemekler tanıtıldı.

        Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından Göcek Mahallesi kordonda gerçekleştirilen festivalde, yörede yetişen otlar ve otlardan yapılan yemekler satışa sunuldu.

        Katılımcılara ot çorbası ikram edildi.

        Etkinlikte, aralarında yöresel kıyafet giyenlerin de bulunduğu katılımcılar, halk oyunları oynadı.

        Festival kapsamında düzenlenen yarışmada, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyelerinden oluşan jüri, en lezzetli ot yemeğini belirledi.

        Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gelenekselleşen festivalle kültürün yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

        Katılımcılara dağlardan toplanan ot ile doğal çayların tanıtıldığını belirten Ugan, ataların yediği yemekleri yaygınlaştırarak çocukları hazır gıdalardan uzak tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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