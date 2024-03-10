Fethiye'de 6. Göcek Ot Yemekleri Festivali düzenlendi

Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından Göcek Mahallesi kordonda gerçekleştirilen festivalde, yörede yetişen otlar ve otlardan yapılan yemekler satışa sunuldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bu yıl altıncısı düzenlenen Göcek Ot Yemekleri Festivali’nde yöresel ürünler ve otlarla hazırlanan yemekler tanıtıldı.

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