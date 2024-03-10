Bodrum 5. Acı Ot Festivali düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl beşincisi organize edilen Acı Ot Festivali'nde yöresel otlar ve ürünler beğeniye sunuldu.

Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) işbirliğiyle Ortakent Köyiçi mevkisinde düzenlenen festivalde, yöresel ürünler satışa sunuldu.

Yerel sanatçıların konser verdiği ve yöresel halk oyunlarının oynandığı festivalde, ünlü şeflerin de katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler yapıldı.

Bodrum'un otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan festivalde, 300'e yakın yöresel tat ve 30'dan fazla el sanatları standı yer aldı.

Yöresel ekmek satışı yapan Berrin Şahbaz, "Çocukluğumdan bu yana ekmek yapıyorum. Ekmek yapımını babaannemden öğrendim. Festival çok güzel geçiyor. 5 yıldır festivale katılıyorum. Ürettiğimiz ekmeklerden de çok memnunuz." dedi.

Standında 38 çeşit yöresel ot satan Özcan Saygın da 20 yıldır bu işi yaptığını ve ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Festivale ailesiyle Milas'tan yöresel kıyafetiyle katılan Huriyegül Nalbantoğlu da ailesine yardım etmek için geldiğini ifade ederek, "Festivale 5 yıldır katılıyorum. Ürünlerimiz el emeği göz nuru. Milas Çomakdağ yöresine ait bir kıyafetle katıldım. Kıyafetim de çok ilgi görüyor." diye konuştu.