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        AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Kaya ve Kılıç, Fethiye'de vatandaşlarla buluştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Muğla'nın Fethiye ilçesi, Karaçulha Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 00:31 Güncelleme: 11.03.2024 - 00:31
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        AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Kaya ve Kılıç, Fethiye'de vatandaşlarla buluştu
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Muğla'nın Fethiye ilçesi, Karaçulha Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten'in düzenlediği programa katılan Genel Başkan Yardımcıları, Kökten için destek istedi.

        Kökten'in Fethiye'de seçilmesi halinde Cumhur İttifakı’nın gücü ile tüm mahallelere hizmet gideceğini söyleyen Kaya, bölgenin hak ettiği noktalara ulaşabilmesi için adayın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

        Kılıç da birlik ve beraberlik içinde seçimi kazanacaklarını belirterek, Fethiye’nin il olması için gayret sarf ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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