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        Muğlaspor şampiyonluk yolunda

        Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta taraftarının yıllar sonra tıklım tıklım doldurduğu evi Muğla Atatürk Stadı'nda en yakın rakibi Manavgat Belediyespor'u da 2-1 yenerek zirvede puan farkını 4'e çıkartan lider Muğlaspor, 3'üncü Lig'e çıkmak için büyük avantaj yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:15
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        Muğlaspor şampiyonluk yolunda
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        Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta taraftarının yıllar sonra tıklım tıklım doldurduğu evi Muğla Atatürk Stadı'nda en yakın rakibi Manavgat Belediyespor'u da 2-1 yenerek zirvede puan farkını 4'e çıkartan lider Muğlaspor, 3'üncü Lig'e çıkmak için büyük avantaj yakaladı.

        Muğla'ya seneler sonra şampiyonluk heyecanı yaşatan yeşil-beyazlı ekip, bitime 7 hafta kala profesyonel lige dönmeye yaklaştı. Daha önce 2021 yılında 3'üncü Lig'e veda edip bir daha çıkamayan Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, "Stadımız tarihi anlardan birine tanıklık etti. Kentte yaşayan yaklaşık 7 bin kişi stadı tıklım tıklım doldurdu. Atmosfer karşısında tüylerimiz diken diken oldu. Manavgat mücadelesi önem taşıyordu. Galip gelerek rakibimizle puan farkını 4'e çıkarttık. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle en büyük desteği veren taraftarlara minettarım. Bitime 7 hafta kaldı. Rehavete kapılmadan yolumuza devam ediyoruz. Birlikte başaracağız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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