Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-11 Mart'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 250 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
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