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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 18:24 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:24
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-11 Mart'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 250 lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Öte yandan, soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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