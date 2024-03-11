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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da esnaf ve iş insanlarıyla buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum ilçesinde esnaf ve iş insanlarıyla bir araya geldi, projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:44 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:00
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da esnaf ve iş insanlarıyla buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum ilçesinde esnaf ve iş insanlarıyla bir araya geldi, projelerini anlattı.

        Ayaydın, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kumbahçe Mahallesi'ndeki bir işletmede mahalledeki esnafla bir araya geldi. Burada toplanan kalabalığa, kendisinin de Kumbahçe Mahallesi'nde yaşadığını anımsatan Ayaydın, seçilmesi durumunda Bodrum ve Muğla'ya yapacağı yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

        Katılımcılar da Ayaydın'a taleplerini illetti ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler verdi.

        Ayaydın, daha sonra Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Toplantı Salonu'nda Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (BESİAD) düzenlediği buluşma etkinliğine katıldı.

        Etkinliğe, BESİAD üyelerinin yanı sıra Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun ve çok sayıda iş insanı da katıldı.

        Ayaydın ve Tosun buluşmada, Bodrum'un ve Muğla'nın çözüm bekleyen sorunları ve yapacakları projeler hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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