Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 39 göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik botta bulunan 6'sı çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 00:35 Güncelleme: 12.03.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 39 göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik botta bulunan 6'sı çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça ilçesi açıklarında 10 Mart günü saat 04.50'de motor arızası yapan bir lastik botun yardım çağrısı sinyali üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, motor arızasından dolayı sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 6'sı çocuk 39 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyanın silah devi ABD
        Dünyanın silah devi ABD
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        Bodrum açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kurtarıldı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, ilk iftarı Bodrum'da yaptı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, ilk iftarı Bodrum'da yaptı
        Muğla açıklarında lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da esnaf ve iş insan...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da esnaf ve iş insan...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, seçim çalışmalarını sürdürü...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, seçim çalışmalarını sürdürü...