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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, ilk iftarı Bodrum'da yaptı

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, ramazanın ilk iftarını Bodrum'da vatandaşlarla yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 21:15 Güncelleme: 11.03.2024 - 21:22
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, ilk iftarı Bodrum'da yaptı
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, ramazanın ilk iftarını Bodrum'da vatandaşlarla yaptı.

        Seçim çalışmaları kapsamında Kumbahçe Mahallesi'nde esnafla bir araya gelen Ayaydın, daha sonra Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (BESİAD) düzenlediği Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Toplantı Salonu'ndaki etkinliğe katıldı.

        Beraberindekilerle Yakaköy Mahallesi'ndeki Taziye Evi'nde düzenlenen iftar etkinliğine katılan Ayaydın, ramazanın ilk orucunu burada vatandaşlarla açtı.

        İftar programına Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun'un yanı sıra partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Çocukların sevgisiyle ve tezahüratlarıyla karşılaşan Ayaydın, daha sonra vatandaşlarla tek tek tokalaşıp selamlaştıktan sonra orucunu açtı.

        Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçildiği takdirde yaşadıkları bütün sorunlarla yakından ilgileneceğini söyledi.

        "Oy verseniz de vermeseniz de sizin yanınızda, arkanızda olacağım." diyen Ayaydın, "Sizin inşaat probleminizin olduğunu biliyorum. Kısmet olur belediye başkanı olursam, sizin desteğinizle Bodrum'a da Mehmet Tosun başkanımızı seçtiğinizde, sorunlarınızı yasalar çerçevesinde birlikte halledeceğiz. Sorununuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar götürüp inşaatlarınızı yasal hale getirip tapularınızı alacaksınız." ifadelerinin kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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