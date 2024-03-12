Mehmet Tosun: Bodrum 40 ilden daha fazla vergi ödüyor ama karşılığını alamıyor

AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Tosun, Bodrum'un Türkiye'deki 40 ilden daha fazla vergi ödediğini ancak karşılığını alamadığını belirtip, "İşte biz bunun takipçisi olacağız ve Bodrum'u hak ettiği belediyecilik hizmetleriyle buluşturacağız" dedi. Ayaydın da konuşmasında seçildiği takdirde Bodrum ve Muğla'nın biriken sorunlarına çözüm bulacaklarını söyledi.

AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (BESİAD) konuğu oldu. Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Toplantı Salonu'ndaki buluşmada Bodrum Belediye Başkan adayı Tosun ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'a yönelik projelerini anlatarak, iş insanlarının merak ettiği soruları yanıtladı.

Programın açış konuşmasını yapan BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, Bodrum'un yerel yönetimine talip olan tüm adayların ş dünyasına ilişkin projelerini dinlemek için bu toplantıları düzenlediklerini ifade eti. Nazlıoğlu, “Yerel yöneticilik, ulaşımdan ekonomiye kadar her alanda hizmet etmek ve akıllı, çağdaş ve insan odaklı sürdürülebilir kentler inşa etmektir. Önümüzdeki yerel seçimler, genel seçim mantığı ile ilerlemek yerine kentlerdeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik somut projeleri tartışabileceğimiz bir zemin olsun istiyoruz. Yerindenlik ilkesi, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki yetki ve görev paylaşımının düzenlenmesi açısından kilit bir kavram" dedi.

Bodrumlu iş insanı Ahmet Biçer'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ilk olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın konuştu. Bu kente hiçbir belediye hizmeti gelmediğini söyleyen Ayaydın, seçildiği takdirde Bodrum ve Muğla'nın biriken sorunlarına çözüm bulacaklarını anlattı. Ayaydın, "Bodrum'da ne altyapı ne kanalizasyon yapılmış durumda. Beş gün önce yağmur yağdı, o yağmurda Bodrum'un ne hale geldiğini hep birlikte gördük. Bodrumlu hemşehrilerim buna müstahak değil. Onlar, hizmetin en iyisine layık" diye konuştu.

'BELEDİYEYE GÜVEN YÜZDE 15'LERE DÜŞMÜŞ'

Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun da Bodrum için hazırladığı projeleri, Bodrum iş dünyasının temsilcileriyle paylaştı. Siyasete nokta koyduğu bir dönemde Bodrum için yeniden sahaya indiğini söyleyen Tosun, “Tekrar Bodrum'a hizmet edebilmek adına, sizler yetki verdiğiniz takdirde birikmiş sorunları çözebilmek adına karşınızdayım" dedi.

Mehmet Tosun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bodrum'un ulaşımdan trafiğe, vahşi yapılaşmanın olanca hızla devam ettiği, musluklarından su akmadığı, doğa ve çevre kirliliğinin had safhada olduğu, bozuk yolların kader haline geldiği, denizlerin kirlendiği, 3 aya sıkışmış bir turizmle karşı karşıya olduğumuz bir Bodrum fotoğrafı ile karşı karşıyayız. Hala bizim bir katı atık bertaraf tesisimiz bile yok. Kanalizasyon ve altyapı problemlerimiz pek çok mahallede devam ediyor. İmar planları tam bir keşmekeşe dönüştü. Sektörel, bütüncül planlar yapılmadı, bir envanterimiz bile yok. Sorun biriktirerek hayatımıza devam ediyoruz. Turizmcilerimiz, iş insanlarımız mutlu olsun istediğimiz için hizmete talip olduk. 1 Nisan'dan itibaren turizm sezonu başlıyor. Misafir kabul etmeye başlayacağız. Var mı sokaklarda bir hazırlık? Yok. Belediye hizmetlerinden yararlanamayan bir Bodrum fotoğrafı var karşımızda. Belediye ile ilgili memnuniyet anketleri yapılıyor, yüzde 15'e düştüğünü görüyoruz."

Göreve geldiğinde işe Bodrum Belediyesi'nden başlayacağını vurgulayan Tosun, "Önce belediyeyi kurumsallaştıracağız. Kendi kaynaklarını yatırıma dönüştüren, halkla iç içe ve halkın güvenini kazanmış bir belediye yapısını acilen oluşturacağız" diye konuştu.

'BODRUM'UN SUYUNA, BÜYÜKŞEHİR'İN İKİ YILLIK BÜTÇESİ BİLE YETMEZ'

Bodrum'un su problemini 'Su Yönetim Planı' oluşturarak kısa sürede çözeceğini anlatan Tosun, "Bugün, pek çok kentte yağmur sularını depolayıp sistemi besleyen bir çözüm var. Biz hala yeraltı kuyularından şebekeyi besliyoruz. O suları kullanmamalıyız. Deniz suyunu hızlı bir şekilde devreye sokmamız ve arıtma sistemlerini kurmamız gerekiyor. Ama patlayan boruların değişmesi şart. Merkezi hükümetin desteğine ihtiyacımız var. 56 bin km CTP boru var. Biz bunu değiştirmek için 10 sene beklemişiz. Enflasyon artmış, fiyatlar almış başını gitmiş. Şu anda bu isale hattını değiştirmek için Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıllık bütçesinin tamamını, bu işe ayırmanız gerekiyor. Bu iş için 10 milyon TL'nin üzerinde paraya ihtiyacımız var. Büyükşehir bütçesi 5 milyon TL. Hiçbir şey yapmayıp bütün bütçeyi Bodrum'a harcasa ancak bu işi yapabilir" dedi.

Bodrum'un 40 ilden daha fazla vergi ödediğini hatırlatan Tosun, “Biz Bodrum olarak 40 tane ilden daha fazla vergi ödüyoruz, ama hak ettiğimiz yatırımı alamıyoruz. İşte biz bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

"Bizi sadece belediye başkanı olarak seçmeyeceksiniz. Merkezi hükümetle de Bodrumumuz arasında işleri koordine etmek üzere bir görev üstleneceğiz" diyen Mehmet Tosun, Bodrum'da başta su olmak üzere trafik ve altyapı gibi kronik sorunları çözeceklerini, her mahalleye spor başta olmak üzere Bodrum halkının yaşam kalitesini yükseltece yatırımları adım adım gerçekleştireceklerini anlattı. Tosun, "Ben yaptım oldu belediyecilik anlayışına artık son. Bütün projeleri, Bodrumlu vatandaşlarımızın, meslek örgütlerinin ve sivil tolum kuruluşlarının katılımıyla, ortak akıl ve istişare ile hayata geçireceğiz" dedi.

İÇMELER'E YENİ LİMAN, HALK PLAJLARI, STADYUM VE SU KAYNAKLARI'

Tosun'un sıraladığı projeleri arasında ayrıca, İçmeler'e ticari liman, tünel geçişli bir Çevre Yolu, denizden su arıtma sistemi ile yeni su kaynaklarının şebekeye dahil edilmesi, bozuk yolların kalıcı bir şekilde onarımı, arıtma tesislerinin tam kapasite ile hizmete sunulması, yeni halk plajları, gençlik ve spor merkezleri, sosyal konut projesi gibi hizmetler yer aldı. Düzenli ve planlı bir belediyecilik hizmeti vaat eden Tosun, özellikle turizm sezonunda devam eden altyapı çalışmalarının Bodrum'a yaşattığı mağduriyetleri hatırlatarak “Her kurum, herkes kendi işin düzgün yapacak. Belediye gerekirse 24 saat esaslı çalışacak. Bu düzensizliğe bir son vereceğiz" dedi. Tosun, Bodrum'a yeni bir yapılaşma yükünü asla getirmeyeceklerini belirterek, kamu ve özel sektördeki barınma sorununu, Milas ve Bodrum arasındaki bir lokasyonda oluşturulacak sosyal konutlar ile çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

'ATATÜRK VE CUMHURİYET KIRMIZI ÇİZGİMDİR'

Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, daha sonra gazetecilerin ve BESİAD üyelerinin sorularını yanıtladı. Bodrum'da kaçak yapılaşma ile ilgili bir soruya Tosun, "Siz, var olan alanlar için yerelde kullanım kararları almazsanız, Milli Emlak orayı değerlendirmek için fırsat kollar, konuta açar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz planlayacağız. Bunu planlarken de yerelin talebini ve görüşünü alacağız" dedi.

Tosun, bir izleyicinin 'yaşam tarzı' ile ilgili sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"hiçbir zaman kişiliğimden, kimliğimden, duruşumdan, ilkelerimden taviz vermiş değilim. Her zaman şunu söylüyorum. Yerel yönetimlerin size bir ideolojiyi dayatmak, size yaşam tarzını dikte etmek, size bir kültür empoze etmek gibi bir görevi yok, olamaz. Yerel yönetimler, sizin var olan kültürel değerlerinizi, var olan yaşam tarzınızı özgürce devam ettirmenizin önündeki engelleri kaldırır. Belediyecilik, insan hayatını kolaylaştırma sanatıdır. Bizim yaptığımız iş bu. Bunu yaparken de olmazsa olmazımız Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet değerlerine bağlı, milli ve manevi değerlere saygılı belediyecilik. Seçildikten sonra da ilk Cumhuriyet Bayramı'nı Antik Tiyatro'da kutlayacağız. Fener alaylarını daha geniş katılımla, büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Biz çalışarak üreterek Atatürkçü olacağız. Öbür türlü, çalışma, üretme, 'ben Atatürkçüyüm' de. Ne oldu Atatürk'ün ilke ve inkılapları. Atatürk ve Cumhuriyet kırmızı çizgimdir."