Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta çalışmalarını sürdürdü:

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ayaydın, Cumhur İttifakı Milas Belediye Başkan adayı Rüştü Yiğitkaya ile Milas Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar'ı ziyaret ederek, çiftçilerle buluştu, üreticilerin sorunlarını dinledi.

Milas'ın zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yer olduğunu belirten Ayaydın, zeytin ve zeytinyağının marka değerinin daha da artırılması ve pazarlanması için çaba göstereceğini ifade etti.

Milas'ta tarım sektörünün ağırlıkta olduğunu anlatan Ayaydın, "Milas'ta yetişen zeytinlerin kalitesi çok güzel. Ama hak ettiği değeri bugüne kadar almadı. Göreve geldiğimde Milas'ta yetişen zeytin ve zeytinyağını dünya markası haline getireceğim. Her zaman çiftçilerin yanında yer alacağım." diye konuştu.

Ayaydın, göreve geldiğinde tarım sektörüne daha fazla ağırlık vererek, üretimden pazarlamaya, tohumdan, fidana, ilaçlamasına kadar her türlü desteği çiftçilere vereceklerini ifade etti.

- Ürünlerin hak ettiği değeri bulması için çaba göstereceğim"

Bodrum Barajı'nın yapılmasıyla yılda 65 milyon metreküp su elde edileceğini anlatan Ayaydın, kentte yetiştirilen ürünlerin hak ettiği değeri bulması için çaba göstereceğini vurguladı.

Daha sonra salı pazarını gezerek, üretici ve vatandaşla sohbet eden Ayaydın, seçimlerde kendisine destek verilmesini istedi.

Ayaydın, Karacahisar Mahallesi'nde de vatandaşla buluşarak, talep ve sorunlarını dinledi. Ayaydın, günlerdir esnafın, halkın arasında olduğunu, herkesin derdinin büyükşehirden hizmet alamamak olduğunu dile getirdi.

Kentte altyapı ve imar planı olmadığını, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ile ilgili ciddi sorunlar yaşandığını belirten Ayaydın, göreve geldiklerinde imar, altyapı, su ve yollarla ilgili sorunları çözeceklerini kaydetti.

Ayaydın, beraberinde Muğla Koordinatörü İbrahim Aydın ve partililerle Çiftlik ve Pınararası mahallelerini de ziyaret ederek, köy kahvelerinde vatandaşla buluştu.