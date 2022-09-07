Adm ve Gdz Elektrik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim değerlendirmesinde en yüksek dereceye ulaştı

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MUĞLA (AA) - Adm ve Gdz Elektrik, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans sıralamasında "A1 İleri Düzey" derecesi aldı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) Türkiye'deki katılımcıları arasında yer alan Adm ve Gdz Elektrik, Moody's tarafından bu yıl yapılan değerlendirmede, 62 puanla global çapta yaklaşık 5 bin şirketin yer aldığı ESG performans değerlendirmesinde en yüksek dereceye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adm Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, sürdürülebilirlik, operasyonel mükemmellik ve verimliliğe verdikleri önemle şirketlerinin sektöründe Türkiye'de birinci sırada yer alırken, uluslararası gelişmekte olan piyasalarda da üçüncü olduğunu belirtti.

Elde edilen başarının hem şirketleri hem de sektör adına çok değerli olduğunu anlatan Bayramoğlu, "Gösterdiğimiz performansla dünya çapındaki şirketlerin yüzde 97'sini geride bırakarak şirketlerimizin vizyonunda yer alan dünya ölçeğinde lider dağıtım şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Gdz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel de Moody's tarafından dünya çapında yaklaşık 5 bin şirket arasında yapılan derecelendirmede, katılımcı şirketlerin büyük bölümünü geride bıraktıklarını ve güçlü, başarılı yönetimin karşılığını almanın mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Yüksel, elde edilen başarının şirketin ulusal ve uluslararası piyasalarda alternatif finansman kaynaklarına daha uygun koşullarda erişimine önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

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