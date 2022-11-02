Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı.

Umurca Mahallesi Artemis Caddesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, adrese gitti.

Ekipler, Orçun Akdamar'ın yoğun dumanlar çıkan evin balkonunda olduğunu fark etti.

İtfaiye ekibince kurtarılan ve ayağında yanıklar olduğu görülen Akdamar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Söndürülen yangında evde hasar oluştu.

İlk incelemede yangının elektrik uzatma kablosundan çıktığı belirlendi.

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