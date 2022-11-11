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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda birçok eser ele geçirildi

AA

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda birçok eser ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda birçok eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği görevlileri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İlçedeki bir ikamette yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen tabanca, kınında hançer, bakır kepçe, pirinç havan, bakır biblo, büyük ebatta kaşık, vazo, bakır tepsi, ruhsatsız tabanca ve 61 fişek ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli İ.Ç. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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