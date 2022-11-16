Bodrum'da otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otelde çıkan yangın söndürüldü.

Bitez Mahallesi'ndeki bir otelden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatı katındaki ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede yayıldı.

İtfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Yangın sırasında çevrede bir süre panik yaşandı.

Otelde bulunan bazı hayvanlar da vatandaşlarca dışarıya çıkarıldı.



Soğutma çalışmasının yapıldığı yangın, otelde büyük çapta hasara yol açtı.







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