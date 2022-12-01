Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris'te uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.U'yu "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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