Marmaris'te motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde 3 motosikleti çalıp parçaladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Motosiklet ve kaskının çalındığını fark eden Nihat Ç. durumu polise bildirdi.
Polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından ve takip çalışması sonucunda kimliğini ve adresini belirlediği hırsızlık zanlısı M.B'yi gözaltına aldı.
Zanlının Armutalan Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada müştekinin motosikletini parçalanmış ve kaskını da yanında bulan ekipler ayrıca başka çalıntı 2 motosiklet daha ele geçirdi.
M.B. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan motosikletler sahibine teslim edildi.