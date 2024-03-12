Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 20:29 Güncelleme: 12.03.2024 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik botta ise ikisi çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Datça ilçesi açıklarında ise farklı zamanlarda Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan 2 lastik bottaki 9'u çocuk 50 düzensiz göçmen yakalanarak, karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Muğla merkezli uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli...
        Muğla merkezli uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli...
        Muğla'da 'Çabuk' adlı suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı
        Muğla'da 'Çabuk' adlı suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı
        Marmaris'te ormanı yakan sanığın 19 yıl hapis ve 190 bin TL para cezası ona...
        Marmaris'te ormanı yakan sanığın 19 yıl hapis ve 190 bin TL para cezası ona...
        Bodrum'da mavi bayraklı halk plajına yapılan işgale müdahale edildi
        Bodrum'da mavi bayraklı halk plajına yapılan işgale müdahale edildi
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta çalışmalarını sürd...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta çalışmalarını sürd...
        Marmaris'te ormanı yakan sanığa 19 yıl hapis ve 190 bin lira adli para ceza...
        Marmaris'te ormanı yakan sanığa 19 yıl hapis ve 190 bin lira adli para ceza...