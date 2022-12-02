Muğla'da sahte içki operasyonunda 6 kişi yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde sahte içki operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güzelyurt Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.K, S.Ö, C.D, K.C, İ.E. ve A.A'yı yakaladı.
İkametteki aramada, 61 litre el yapımı şarap, 112 litre el yapımı rakı, 10 litre bandrolsüz viski, 1,5 litre bandrolsüz likör, 50 litre etil alkol, anason ve aroma, 2 alkol damıtma cihazı, 100 litrelik damıtma bidonu, alkol damıtma soğutma aparatı, alkol kaynatma cihazı, alkol damıtma aparatı, hassa terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.