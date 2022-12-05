Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 8 yıl 17 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak" suçlarından 8 yıl 17 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın ilçede olduğu belirlendi.



Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.



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