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Muğla'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçi öldü

AA

Muğla'nın Ula ilçesinde bir taş ocağında çalışma yaparken devrilen iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Muğla'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçi öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde bir taş ocağında çalışma yaparken devrilen iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Gökova Mahallesi Dere mevkisinde bulunan bir taş ocağında Hilmi Turan'ın kullandığı iş makinesi, basamak düzeltme işlemi yaparken 15 metre yüksekten devrildi.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Turan'ın cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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