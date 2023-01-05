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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya ve Muğla'ya 2022'de 16 milyonun üzerinde turist geldi

AA

Antalya ve Muğla'ya 2022'de 16 milyonun üzerinde turist geldi

ANTALYA / MUĞLA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'ya geçen yıl hava yoluyla yaklaşık 13,5 milyon, Muğla'ya ise 3 milyon civarında yabancı turist geldi.

Antalya ve Muğla, sahilleri, iklimi, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri ile her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor.

Gözde turizm merkezi Antalya'ya, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2022'de hava yoluyla 13 milyon 432 bin 593 yabancı turist geldi.

2021'de yaklaşık 9 milyon turist ağırlayan kentte, 2022'de yüzde 49'luk bir artış gerçekleşti. Turizmde rekor yılı olarak kabul edilen 2019'da yaklaşık 15,5 milyon turist ağırlayan Antalya, geçen yıl 2019'un rakamına yakın turistin tatil rotasında yer aldı.

Antalya'ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ise yüzde 23,6'lık oranla Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'dan 3 milyon 33 bin turist ağırlayan kent, ilk 5 sırada bulunan Almanya'dan 2 milyon 826 bin, İngiltere'den 1 milyon 147 bin, Polonya'dan 765 bin ve Hollanda'dan da 443 bin turisti konuk etti. İlk onda ise sırasıyla Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Danimarka yer aldı.

Ayrıca geçen yıl İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Belarus'tan gelen turist sayısında önemli ölçüde artış gözlendi.

Turist rakamlarının yanı sıra gelirde de artış oldu. Geçen yıl, kişi başı gecelik kazanç da 80 dolardan 98 dolara çıktı.

Tarihi ve kültürel değerleriyle de turist çeken Antalya'da ören yerleri ile müzeleri 3 milyon 372 bin 681 kişi ziyaret etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, AA muhabirine, 2022 rakamlarının turizm paydaşlarını mutlu ettiğini söyledi.

Verimli bir yıl geçirdiklerini dile getiren Perçin, "Bu yılki hedef 17 milyon turist (Antalya), bunun için seyahat acentesi arkadaşlarımız hummalı çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

- Muğla, 3 milyon turisti konuk etti

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, geçen yıl yaklaşık 3 milyon turist ağırladı.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 400 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

Tatilcilere Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula gibi ilçeleriyle çeşitli turizm olanakları sunan Muğla, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi.

Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını anlatan Toprak, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla'nın denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıktığını kaydetti.

Toprak, önceki yıllarda yaşanan salgın nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşadıklarını ancak bu yıl Kültür Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliğinin de destekleriyle kentte çok iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini ifade etti.

Kente gelen ilk beş ülkeyi de paylaşan Toprak, şunları kaydetti:

"2022 yılında kente gelen turist sayısı 2 milyon 976 bin 220'ye ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında artış yaşandı. Kente gelen ziyaretçiler arasında ise en fazla turist yaklaşık 1 milyon 250 bin ziyaretçi ile İngilizlerden oluşuyor. Daha sonra Rus, Alman, Polonyalı ve Hollandalı turistler oluşturuyor. Bu yıl yerli ve yabancı turist ziyaretleriyle 2019 yılı rakamlarını yakaladık ve bu nedenle sektör temsilcileri de mutlu. Bu yıl yaklaşık 3 milyon yabancı turist ağırladık bunun yaklaşık 2 katı da yerli turisti kentimizde misafir ettik. Ziyaretçiler yeryüzü cenneti olarak anılan Muğla'mızı keşfettiler."

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İngiliz turistlerin Muğla'dan vazgeçmediğini vurgulayan Toprak, Rusya ve Almanya'dan da çok sayıda turistin kentte tatil yaptığını dile getirdi.

Muğla'da artık 4 mevsim turizm yapıldığını anlatan Toprak, "Muğla sahip olduğu coğrafyasıyla sağlık, kültür, spor ve agro turizmin yapıldığı önemli bir merkez. Bu nedenle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafiri ağırlıyor. Sezonumuz 3 ayla sınırlı kalmadı mart sonundan kasım sonuna kadar biz burada turist ağırladık. Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz arkeolojik kazılarla ortaya çıkardığımız önemli eserler ve kazı alanları ortaya çıkıyor. Bu alanlar da turistlerin gezi güzergahları arasında yer alıyor. " diye konuştu.

Farklı ülkelerden turistleri bölgeye çekerek hem turist sayısını artıracaklarını hem de sezonu uzatacaklarını belirten Toprak, dinamik pazarların yanı sıra yeni pazarlarla çok ciddi bir tanıtım atağı yapılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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