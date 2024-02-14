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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, yaralı üsteğmeni ziyaret etti

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavisinin ardından Muğla'ya dönen üsteğmen Mutlu Duran ve ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 00:07 Güncelleme: 14.02.2024 - 00:41
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, yaralı üsteğmeni ziyaret etti
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavisinin ardından Muğla'ya dönen üsteğmen Mutlu Duran ve ailesini ziyaret etti.

        Duran'ın Köyceğiz İlçesi Köyceğiz Mahallesi'ndeki evine Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile giden Ayaydın, üsteğmen ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Duran'ın sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayaydın, "İnşallah en kısa zamanda da daha iyi olur ve vatani görevini tamamlarsın. Seni böyle görmek beni gerçekten çok mutlu etti." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mart'ta Muğla'ya geleceğini belirten Ayaydın, "Sen nişanlını da al ve gel. Çünkü düğününüzü Cumhurbaşkanımız yapacağını söyledi. 3 Mart'ta ben sizi tanıştıracağım." diye konuştu.

        Duran ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Ayaydın, şehitlere de Allah'tan rahmet diledi.

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