YDA Dalaman Havalimanı, karbon akreditasyon programında 2 seviye birden yükseldi

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MUĞLA (AA) - YDA Dalaman Havalimanı, havalimanları için kurumsal olarak onaylanmış tek küresel karbon yönetim sertifikasyon programı olan Havalimanı Karbon Akreditasyon programında ikinci seviye karbon salınım sertifikasını almaya hak kazandı.

YDA Dalaman Havalimanı Üst Yöneticisi Yiğit Laçin, yaptığı açıklamada, YDA Dalaman Havalimanı'nın vizyon açıklamasına ve sürdürülebilirlik stratejisine paralel olarak yapmış oldukları çalışmalarla Avrupa Havalimanları Konseyi tarafından oluşturulan, karbon emisyonlarını ortadan kaldırarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamayı hedefleyen programa katıldıklarını söyledi.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ACI Europe tarafından sağlanan Havalimanı Karbon Salınım sertifikasyon sürecinde terminal işletmesi olarak iyileştirmeler ve yatırımlarla iki seviye birden atlayarak sertifika almaya hak kazandıklarını belirten Laçin, ilerleyen süreçlerde çevre dostu yeni adımlar atmaya ve etkilerini güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec ise YDA Dalaman Havalimanına, Havalimanı Karbon Akreditasyonuna doğrudan 2. Seviye 'Reduction' ile katıldığı için tebrik etti.

Jankovec," ICAO'nun geçen yıl havacılıkta küresel çapta Net Sıfır CO2 emisyonu hedefini belirlediği düşünüldüğünde, YDA Dalaman Havalimanı'nın bu iddialı ve önemli hedefe somut bir katkıda bulunduğu anlamına geliyor. Dalaman Havalimanı'nda görev alan tüm çalışanlara tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.

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