Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, bir miktar metamfetamin, kokain, kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 500 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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