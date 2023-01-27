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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA

Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Akçaalan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Bir ev ve otomobilde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, çok miktarda sentetik hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 25 kilitli poşet, çalıntı olduğu sanılan 3 televizyon, suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 380 lira ile tarihi eser niteliğinde 250 obje ele geçirildi.

Operasyonda O.K. ve L.K. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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