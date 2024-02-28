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        Fethiye'de minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:11 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:36
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        Fethiye'de minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.

        Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde, trafik ışıklarında bekleyen 48 BB 3254 plakalı içinde yolcuların bulunduğu minibüse, 48 AKA 971 plakalı motosiklet çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazada, minibüsteki yolcuların yaralanmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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