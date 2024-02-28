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        Hazine arazisindeki ağaçları yakan 20 şüpheli gözaltında

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 20 şüpheli, 7 dönümlük hazine arazisindeki ağaçları ateşe verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü personeli, mevsimlik işçi olduğu öğrenilen grup tarafından Çiftlik Mahallesi'nde 7 dönüm hazine arazisindeki ağaçların kesilip ateşe verildiği ve doğal zeminin tahrip edildiği bilgisini aldı. Bölgede inceleme yapan görevliler, kaçak yapı üzerinde ateş yakılıp doğal zeminin tahrip edildiğini, üzerindeki ağaçların kısmen kesilip, ateşe verildiğini belirledi.Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatıyla bölgeye jandarma, Orman İşletme Şefliği ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bodrum Orman Şefliği ve Bodrum Belediyesi tarafından şüphelilere 'İzinsiz ateş yakmak' suçundan işlem yapıldı. Ağaçları yakıp bölgeyi tahrip eden 20 şüpheli, jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kaçak yapı boşaltıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:30
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        Hazine arazisindeki ağaçları yakan 20 şüpheli gözaltında
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 20 şüpheli, 7 dönümlük hazine arazisindeki ağaçları ateşe verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü personeli, mevsimlik işçi olduğu öğrenilen grup tarafından Çiftlik Mahallesi'nde 7 dönüm hazine arazisindeki ağaçların kesilip ateşe verildiği ve doğal zeminin tahrip edildiği bilgisini aldı. Bölgede inceleme yapan görevliler, kaçak yapı üzerinde ateş yakılıp doğal zeminin tahrip edildiğini, üzerindeki ağaçların kısmen kesilip, ateşe verildiğini belirledi.Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatıyla bölgeye jandarma, Orman İşletme Şefliği ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bodrum Orman Şefliği ve Bodrum Belediyesi tarafından şüphelilere 'İzinsiz ateş yakmak' suçundan işlem yapıldı. Ağaçları yakıp bölgeyi tahrip eden 20 şüpheli, jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kaçak yapı boşaltıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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