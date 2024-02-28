Seydikemer Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Akdenizli, seçim çalışmalarını sürdürdü

Seydikemer Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Bayram Önder Akdenizli, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları evinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Akdenizli, seçimde destek istedi.

Akdenizli, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na gönül veren herkesin sokak sokak, cadde cadde gezdiğini, 31 Mart akşamı rekor bir oy alacaklarını söyledi.

Seydikemer'e yapmış oldukları ve yapacakları hizmetleri anlatan Akdenizli, "Hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerimizi ilettik. Cumhur İttifakı olarak durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Hemen hemen her mahallemize gideceğiz. Çalınmadık kapı bırakmayacağız. Sahada vatandaşlarımızın teveccühü oldukça güzel. Bizleri evlerinde misafir eden, kapılarını açan, dualarını bizden esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akdenizli'ye, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, MHP İlçe Başkanı Mehmet Arıç ile partililer eşlik etti.