Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

Özdağ, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'i de beraberindekilerle makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediye Meydanı ve ilçedeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Özdağ, partisinin Bodrum Belediye Başkan adayı Nihal Esin Gürsoy için oy istedi.

Özdağ, ilk olarak seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

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