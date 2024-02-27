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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 18:21 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:35
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın ilçelerinde ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Özdağ, ilk olarak seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

        Bodrum Belediye Meydanı ve ilçedeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Özdağ, partisinin Bodrum Belediye Başkan adayı Nihal Esin Gürsoy için oy istedi.

        Özdağ, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'i de beraberindekilerle makamında ziyaret etti.

        Bodrum'daki ziyaretlerinin ardından Milas ilçesine geçen Özdağ, Milas Atapark'da seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

        Özdağ, Milas'ta da çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu, esnafı gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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