Bakan Ersoy: Yerel yönetim seçimlerinde mutlaka adaylarınızdan turizm master planlarını isteyin KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, "Eğer bir turizm şehriysek, gelirlerimizin büyük kısmı turizme endeksliyse o zaman yerel yönetim seçimlerinde mutlaka adaylarınızdan turizm master planlarını isteyin. Turizm master planları büyükşehir belediyelerinin konusudur. Çünkü potansiyeli en iyi sizler bilirsiniz. Hem planlardan hem altyapı ve üstyapıdan sorumludur. Biz, plan hazırlanırken her türlü desteği veririz" dedi.Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları, Bodrum'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Bodrum'daki bir otelde düzenlenen programa Bakan Ersoy'un yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Cumhur İttifakı Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ile Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda turizmci katıldı. 'KRİZLERE BAĞLI ŞEKİLDE SEKTÖRÜ GELİŞTİRECEĞİZ'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buradaki konuşmasında, ailesinin 1975 yılından bu yana Bodrum'da yaşadığını belirtip, "Bu sıcak karşılama için Bodrumlulara teşekkür ederim. Bodrum'un birçok sorununa hakim olan, ihtiyaçlarına hakim olan biriyim. 2023 her şeye rağmen rekorlarla dolu bir yıl oldu. 2024 de inşallah yeni rekorları kucaklayacağımız bir yıl olacak. Bunun söylemek kolay da gerçekleşmesine bakarken ne kadar zor olduğunu biz turizmciler biliyoruz. Sadece son 5 yıldır nelerle karşılaştık. 2018'de Thomas Cook krizi ile başlamıştık. Hemen peşinden Covid krizi, arada orman yangınları. Tam toparladık derken Rusya - Ukrayna savaşı. Hemen peşinden seçimlerden önce asrın depremi 6 Şubat'ta, seçimler sırasında söylemler ve bunun negatif gelişmeleri İsrail - Filistin savaşı. Geçmişte de günümüzde de gelecekte de karşılaşacağımız birçok sorunu mega seviyede yaşadık. Artık tüm dünyanın sorunlarından etkileşilen bir pozisyondayız. 2018'de bir strateji değişikliğine gitmiştik. Biz bu coğrafyada yaşayacaksak gerçekleri bileceğiz ve krizlere bağlı şekilde sektörü geliştireceğiz" dedi.'DOĞRU POLİTİKA, PLANLAMALARLA EGE'NİN PAYINI YÜZDE 20'LERE GETİRMEK'Tanıtımda 100 yıl sonra da olsa sektöre Turizm Geliştirme Ajansı'nı kazandırdıklarını belirten Bakan Ersoy, "Devlet sektör el ele vererek turizm ülkeleri içinde en etkili yoğun tanıtım yapan ülke oldu. Arkeolojik değerleri, deniz, kum, güneşin, kültürel değerlerin ne kadar zengin olduğunu biliyoruz. Bunların gün yüzüne çıkarılması konusunda birçok projeyi yaptık, yapıyoruz. Arkeoloji konusunda 12 aylık kazı programları başlattık. 'Yeni dönemde, çok daha hızlı gitmemiz' gerekiyor dedik ve geleceğe miras projesini başlattık. 60 yılda yaptığımız işi gelecek 4 yılda yapacağız. Hızlı değil, yoğun yapacağız. Ege'ye baktığımızda turizmde olması gereken pasta payının çok altında olduğunu görüyoruz. Doğru politika, planlamalarla hedefimiz, Ege'nin yüzde 10 olan payını yüzde 20'lere getirmek. Bu zenginliğe sahipken hak ettiği payı alamaması düşündürücü. Muğla'da Geleceğe Miras projelerinin başlangıcını yapacak" diye konuştu.'ADAYLARDAN TURİZM MASTER PLANI İSTEYİN'Adaylardan Turizm Master Planı'nı istemelerini söyleyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:"Bodrum, Türkiye'nin en nitelikli turizm gruplarını ağırlayan bölgesi. Bodrum, büyük bir hazine. Ama onlara hizmet edecek ne altyapı ne üstyapı var. Turizm sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı ile olabilecek bir sektör değil. Bütün bölgenin sahip çıkması gereken, yerel yönetimlerin merkezi yönetimle birlikte ortak projeleri hayata geçirmesi gereken bir sektör. Büyükşehir belediyelerine yazı yazmaya başladık, 'Master planlarınızı gönderin' diye. 4-5 şehirde kalacağız diye düşünüyorum. Eğer bir turizm şehriysek, gelirlerimizin büyük kısmı turizme endeksliyse o zaman yerel yönetim seçimlerinde mutlaka adaylarınızdan turizm master planlarını isteyin. Turizm master planları büyükşehir belediyelerinin konusudur. Çünkü potansiyeli en iyi sizler bilirsiniz. Hem planlardan hem altyapı ve üstyapıdan sorumludur. Biz plan hazırlanırken her türlü desteği veririz. Uluslararası konumlanmasını, nasıl yapılacağını çalışırız. Bunlar 50 yıllık planlar şeklinde hazırlanır. Bizim görev süremiz dolacak. Yeni gelen arkadaşlar o görevi hızlı şekilde devralıp devam edebilirler. Sınırsız potansiyel var sınırlı kaynak var. Planda, öncelikler sıralanıyor bir takvime yayılıyor. O kapsamda her kurum üzerine düşen görevi bilir, her yıl bütçede pay ayırır. Hızlı şekilde sorunlar, ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilir. En büyük sıkıntımız sektörün kısa süreli olması. İlk çözmemiz gereken şeylerin başında sezonun uzatılması geliyor. Master Plan hazırlarsanız, işimiz çok daha kolay olur. Hava trafiğini de organize ederiz. Krizler bize ne öğretti? Pazar çeşitliliği. Olmayan ülkeler krizlerden çok olumsuz etkileniyor. Sektörü bağışık hale getirdiğimizde, krizleri aşmaya başlarız. THY, 300'den fazla şehre uçuş alıyor. Hava trafiğini çeşitlendirir, hava yollarımızı ne kadar kuvvetli hale getirirsek krizlere o denli bağışıklık kazanırız. Bodrumla ilgili bana bir proje geldiğinde canıgönülden yapmaya hazırım. Bodrum'u sadece Bodrum olarak görmüyoruz. Türkiye'nin marka yüzü, tanıtım yüzü olarak görüyoruz. Bodrum nitelikli turizm açısından Türkiye'nin bir cazibe noktası. Biz bunu çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Sizlerden tek isteğimiz bize yardımcı olmanız. Birçok proje geliştiriyoruz. Birçoğu da dinlenmeden, siyasi gerekçelerle, 'Rant projesi' denip, reddediliyor. Projeleri inceleyin. İki tarafı da dinleyin. Zaten siz şehriniz adına en doğrusuna karar vereceksiniz. Bize anlatma fırsatı verirseniz, bizler de proje detaylarını seve seve paylaşırız" dedi.'KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun da programın açılışında yaptığı konuşmada, "Bodrumumuz bir dünya markası. Büyüyor ve sorunlarımız da büyüyor. Gittikçe kronikleşen ve sorunları biriktiren bir Bodrum manzarası ile karşı karşıyayız. Önemli bir turizm merkeziyiz ama altyapıdan üstyapıya, yoldan çevre düzenlemesine, deniz ve doğanın kirlenmesine ve gittikçe turizmin üç aya sıkıştığı bir turizm ile karşı karşıyayız. Dünyanın hiçbir yerinde üç ay turizm yapıp 12 ay geçinen bir sektör yok. Bodrum'un birikmiş sorunlarını merkezi hükümetin desteğiyle çözün diyerek bir görev tevdi etti. Kimseyi ötekileştirmeden, birlikte çalışacağız. Bodrum'da sizlerle birlikte Cumhur İttifakımızın sınırlarını genişlettik ve Bodrum ittifakına dönüştürdük. Bunun içinde sizler varsınız, bizi seven gönül dostlarımız var. Seçilmemiz durumunda Bodrum'da biriktirmiş olduğumuz ne sorun varsa hepsini çözeceğiz arkadaşlar. 1 Nisan'dan itibaren seçimin hemen ertesi günü sezonu başlatıyoruz. Biz hazır mıyız? Değiliz. Önümüzdeki süreçte kışın çalışıp 1 Nisan'dan itibaren şehri turizmciye, denizcilere teslim eden, yazın da bu çalışmaların planlamasını yapan bir belediyecilik serüvenine sizden sadece belediye başkanlığı için yetki istemiyoruz.Bakanımızla da adını koyduk, Bodrum Belediye, başkanının ötesinde merkezi hükümetin kurumlarıyla, Sayın Ayaydın'ın seçilmesiyle büyükşehir belediyesiyle sizler arasında köprü oluşturacağız. Koordinasyon görevini yerine getirecek bir göreve talibiz. Gerçek bir Bodrum fotoğrafını oluşturduk ve sandıkta sizlere güçlü bir seçenek olarak sunuyoruz. İnşallah 31 Mart seçimleri itibariyle yeni bir dönem başlayacak. Altyapı, su sorunu, yollar, sıkışmış sezonun uzatılması, kültürel ve tarihi değerlerimize sahip çıkacağız" dedi."Bodrum'da yeni bir belediyecilik serüvenine, yeni bir heyecana ve motivasyona ihtiyacımız var" diyen tosun, şöyle devam etti:"Denizcilerimizin sorunları var. Bodrum Limanı sıkışmış durumda. Tesislerimiz 7 yıldızı hak ediyor. Sokaklarımız tek yıldızı bile hak etmiyor. Bununla yüzleşeceğiz. Sizlerin desteğiyle, yereldeki kaynakları da kullanarak çözmek için 5 yıllığına sizden inisiyatif istiyorum. Beş yıl sonunda yapamazsak bizi gönderin. Bizi bir deneyim. Bunu istiyorum. Turizmcilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla hep beraber yöneteceğiz bu şehri. İnsan odaklı, katılımcı bir anlayışla, devletimizin kurumlarıyla iyi ilişkiler içinde olmak suretiyle, sizleri de merkeze koymak suretiyle inisiyatif aldık. Ben sizlerden biriyim. Bodrumluyum ve Bodrum'un sorunlarını çözmeye talibim. Bahanemiz yok, işimiz çok. Bizim bunları çözecek motivasyonumuz da enerjimiz de var." dedi.Konuşmaların ardından başlayan soru cevap kısmı, basına kapalı yapıldı. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet daha sonra Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Geleceğe Miras konulu basın lansmanına katılmak üzere Bodrum'dan ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:55 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL