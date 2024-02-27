Muğlaspor'da Aslan yerine Şapçı görevde Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta lider durumda olan Muğlaspor, sezonun ilk yenilgisini evinde Sökespor önünde 2-1'lik sonuçla aldıktan sonra teknik direktör Erkan Aslan'la yollarını ayırıp kariyerinde birçok şampiyonluk bulunan Hakan Şapçı'yı göreve getirdi.Aslan'la 17 maçta alınan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası sürpriz şekilde vedalaşan Muğlaspor, takımı geçen sezon Aliağa FK'yı şampiyonluğa taşıyıp kulübünden bu sezon da namağlup zirve yarışındayken ayrılan Şapçı'ya emanet etti. Hakan Şapçı kariyerinde daha önce Manisa FK, Turgutluspor ve Bergama Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşamış, Uşakspor'u ise 3'ün Lig'den 2'nci Lig'e çıkarmıştı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:20 facebook

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