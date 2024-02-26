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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın Fethiye, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:32 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:44
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'da ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın Fethiye, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Fethiye ilçesindeki bir otelde basın açıklaması yapan Özdağ, genel seçimlerin ardından Zafer Partisi'nin en çok oy kazanan ve yükselen parti olduğunu söyledi.

        Özdağ, Zafer Partisi'nin Fethiye ve Muğla'da çıkardığı belediye başkan adaylarının sorunları çözecek yetkinliğe sahip olduğunu kaydetti.

        Partisinin Muğla ve ilçelerinde çıkardığı adayların ismini okuyan Özdağ, Dalaman ilçesinde seçim ofisi açılışını yaptı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Menteşe ilçesindeki Kötekli Mahallesi'nde öğrencilerle buluşan Özdağ, burada öğrencilere hitap etti.

        Bir öğrenci evinde öğrencilerle yemek yiyen Özdağ, Türkan Saylan Kongre Merkezi'nde partisinin aday tanıtımı toplantısına katıldı.

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