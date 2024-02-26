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        Ümit Özdağ: Turizm merkezlerinin, devlet çapında özel bir değerlendirmeye ve desteğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum

        ZAFERPartisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın Fethiye ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin dünyaya açılan kapıları olan turizm merkezlerinin, devlet çapında özel bir değerlendirmeye ve desteğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum" dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fethiye'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Buluşmaya Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer, Zafer Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünal Yiğit, Zafer Partisi Fethiye Belediye Başkan adayı Müjgan Dikmen, Zafer Partisi Fethiye İlçe Başkanı Umut Hepdizdar katıldı. Toplantıda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, genel seçimlerin ardından Zafer Partisi'nin en çok oy kazanan ve yükselen parti olduğunu söyledi. Zafer Partisi'nin Fethiye ve Muğla'da çıkardığı belediye başkan adaylarının, sorunları çözecek yetkinliğe sahip kişiler olduğuna dikkati çeken Özdağ, "Ben de Fethiye'de çevre kirliliği, imar, otopark ve çarpık kentleşme sorunu olduğunu biliyorum. Bu sorunların Bodrum, Marmaris'te de olduğunu biliyorum. Fethiye, Marmaris gibi milli değer niteliği taşıyan merkezlerin doğru kentleşmesi, evrensel standartlarda bir düzene kavuşması konusunda belirli esaslara sahip bir işleve sahip olması gerekir. Bununla ilgili hukuki düzenlemelerin yapılması düşüncesindeyiz. Türkiye'nin dünya açılan kapıları olan turizm merkezlerinin, devlet çapında özel bir değerlendirmeye ve desteğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bütün sahillerimizde adeta büyük bir yağma gerçekleşiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:21
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        Ümit Özdağ: Turizm merkezlerinin, devlet çapında özel bir değerlendirmeye ve desteğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum
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        ZAFERPartisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın Fethiye ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin dünyaya açılan kapıları olan turizm merkezlerinin, devlet çapında özel bir değerlendirmeye ve desteğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum" dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fethiye'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Buluşmaya Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer, Zafer Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünal Yiğit, Zafer Partisi Fethiye Belediye Başkan adayı Müjgan Dikmen, Zafer Partisi Fethiye İlçe Başkanı Umut Hepdizdar katıldı. Toplantıda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, genel seçimlerin ardından Zafer Partisi'nin en çok oy kazanan ve yükselen parti olduğunu söyledi. Zafer Partisi'nin Fethiye ve Muğla'da çıkardığı belediye başkan adaylarının, sorunları çözecek yetkinliğe sahip kişiler olduğuna dikkati çeken Özdağ, "Ben de Fethiye'de çevre kirliliği, imar, otopark ve çarpık kentleşme sorunu olduğunu biliyorum. Bu sorunların Bodrum, Marmaris'te de olduğunu biliyorum. Fethiye, Marmaris gibi milli değer niteliği taşıyan merkezlerin doğru kentleşmesi, evrensel standartlarda bir düzene kavuşması konusunda belirli esaslara sahip bir işleve sahip olması gerekir. Bununla ilgili hukuki düzenlemelerin yapılması düşüncesindeyiz. Türkiye'nin dünya açılan kapıları olan turizm merkezlerinin, devlet çapında özel bir değerlendirmeye ve desteğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bütün sahillerimizde adeta büyük bir yağma gerçekleşiyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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