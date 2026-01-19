Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu çekildi

        Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 22:34 Güncelleme: 19.01.2026 - 22:34
        Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu çekildi
        Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.

        "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde kıyı boyunca deniz tabanı yer yer açığa çıkarken, kumluk alanların genişlediği, sığ kesimlerde ise küçük su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

        Suyun çekildiği kumsalda bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

        Suların çekilmesiyle kıyı çizgisi belirgin biçimde gerilerken, normalde deniz altında kalan alanların görünür hale gelmesi sahil boyunca dikkati çekti.

