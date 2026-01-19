Habertürk
Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 22:04 Güncelleme: 19.01.2026 - 22:04
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:Bodrumİlçe


        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Arif Dilmeç

        Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Mert Yılmaz (Dk. 83 Adem Metin Türk), Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed (Dk. 70 Ege Bilsel), Dimitrov, Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 75 Imeri), Taulant Seferi

        Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Murat Paluli, Okan Erdoğan (Dk. 10 Mert Çelik), Emirhan Başyiğit (Dk. 90+4 Yusuf Çağlar Kefkir), Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 73 Kimpioka), Bekir Turaç Böke, Kamil Fidan (Dk. 85 Mehmet Fevzi Yıldırım), Ethemi, Cihat Çelik

        Goller: Dk. 45 Taulant Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Uğur Çiftçi, Dk. 66 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)

        Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Mert Çelik, Dk. 40 Uğur Çiftçi, Dk. 90+8 Murat Paluli, Dk. 90+10 Kimpioka (Özbelsan Sivasspor)




        MUĞLA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

