Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Arif Dilmeç
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Mert Yılmaz (Dk. 83 Adem Metin Türk), Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed (Dk. 70 Ege Bilsel), Dimitrov, Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 75 Imeri), Taulant Seferi
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Murat Paluli, Okan Erdoğan (Dk. 10 Mert Çelik), Emirhan Başyiğit (Dk. 90+4 Yusuf Çağlar Kefkir), Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 73 Kimpioka), Bekir Turaç Böke, Kamil Fidan (Dk. 85 Mehmet Fevzi Yıldırım), Ethemi, Cihat Çelik
Goller: Dk. 45 Taulant Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Uğur Çiftçi, Dk. 66 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ajeti (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 23 Mert Çelik, Dk. 40 Uğur Çiftçi, Dk. 90+8 Murat Paluli, Dk. 90+10 Kimpioka (Özbelsan Sivasspor)
MUĞLA
