        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

        Muğla'da, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:07 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:07
        İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12-18 Ocak arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda 21 narkotik olayına müdahale edildi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 elektronik terazi ele geçirdi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

