Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Muğla'da, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12-18 Ocak arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda 21 narkotik olayına müdahale edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 elektronik terazi ele geçirdi, 8 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

