Muğla'da bağımlılıkla mücadele eden uzmanlara eğitim verildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, farklı kurumlarda bağımlılıkla mücadele eden uzmanlar için eğitim düzenlendi.



MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük koordinasyonunda, Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Alanında Görev Yapan Uzmanlara Yönelik Eğitim Programı", MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Toplumsal sorunlara duyarlı, bilimsel ve kamusal faydayı önceleyen eğitim programı, yüz yüze ve çevrim içi katılım seçenekleriyle hibrit formatta yürütüldü.



Ücretsiz olarak düzenlenen programa, bağımlılıkla mücadele alanında sahada aktif görev yapan 112 uzman katıldı.



Eğitimde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay Muğla Şubesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde görev yapan profesyoneller yer aldı.



Eğitim programı kapsamında bağımlılığın çok boyutlu yapısı, risk gruplarıyla çalışma, önleyici ve koruyucu yaklaşımlar, erken müdahale süreçleri, psikososyal destek mekanizmaları ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.



Alanında uzman akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından yürütülen oturumlarda, katılımcıların mesleki deneyim paylaşımına olanak tanıyan etkileşimli bir öğrenme ortamı oluşturuldu.



Programla, bağımlılıkla mücadele alanında görev yapan uzmanların bilgi, farkındalık ve uygulama becerilerini güçlendirmek, bilimsel temelli yaklaşımları sahaya yansıtmak ve yerel düzeyde sürdürülebilir bir mücadele anlayışını desteklemek hedeflendi.

