Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Köyceğiz'de SKM açılışına katıldı:

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Köyceğiz ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Köyceğiz'de SKM açılışına katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Köyceğiz ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

        Atatürk Bulvarı'ndaki açılışta konuşan Ayaydın, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın 10 yılda ilçenin çehresini değiştirerek önemli hizmetler yaptığını söyledi.

        Köyceğiz'in en önemli sorunlarının başında tapu sorununun geldiğini belirten Ayaydın, ilçe sakinlerinin en kısa sürede belirlenen fiyatlarla çok rahatlıkla ev ve tapularını alacaklarını kaydetti.

        Muğla'nın diğer ilçelerinde olduğu gibi Köyceğiz'in de en önemli probleminin imar sorunu olduğuna işaret eden Ayaydın, "Bütün ilçelerde olduğu gibi Köyceğiz'in de imar planını çıkaracağız. Vatandaşımız rahata kavuşacak. İnşallah Büyükşehir Belediye başkanı seçildiğimde Köyceğiz'in altyapı sorununu kökten çözeceğiz." dedi.

        Köyceğiz'in en kısa sürede doğal gaza kavuşacağını vurgulayan Ayaydın, ilçenin köylerine de doğal gazın ulaşması için çaba göstereceklerini dile getirdi.

        Pınarköy'ün tapu sorununu çözmek için çalışma başlattıklarını aktaran Ayaydın, "Büyükşehir Belediye başkanı seçildiğim takdirde hem evlerinizde hem de tarımsal sulama da kullandığınız su fiyatlarını aşağıya çekeğim." diye konuştu.

        Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da ayırmadan, ayrıştırmadan, canla başla ilçeye hizmet etmek için 31 Mart akşamına kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını belirtti.

        Görev yaptığı 10 yılda ilçede önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Ceylan, üçüncü 5 yılda Köyceğiz için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından SKM'nin açılışı, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ve MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat tarafından gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek

        Benzer Haberler

        SOLOTÜRK pilotları, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı ziyaret etti
        SOLOTÜRK pilotları, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı ziyaret etti
        Bodrum'da fırtına; balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı
        Bodrum'da fırtına; balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı
        Bodrum açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı
        Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Datça'da rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti
        Datça'da rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti
        Bodrum'da kamyonet, park halindeki 4 araca çarptı; o anlar kamerada
        Bodrum'da kamyonet, park halindeki 4 araca çarptı; o anlar kamerada