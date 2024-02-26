Bodrum açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 79 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Şubat saat 01.30, 02.40, 06.35 ve 21.35'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 79 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 14:11 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:20 facebook

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