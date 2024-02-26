Özdağ: 2040'ta Suriyeli sayısı 21 milyon olacak, ülkeyi korumamız mümkün olmaz ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de bir Suriyelinin ortalama doğumu 5.3'e kadar yükseldi. 5 milyon kayıtlı, 2 milyon Suriyeli ise kayıtsız şekilde ülkemizdeler. 2040 yılında Suriyeli sayısı 21 milyon olacak. Böyle bir sayıyla ülkeyi korumamız mümkün olmaz" dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fethiye'de bir otelin toplantı salonunda gençlerle bir araya geldi. Özdağ, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın son 11 yılda ülkeye geldiğini belirterek, "Biz bu sığınmacıları Kabil'e, vatanlarına geri yollayacağız. Ülkemize daha önceden gelenler de doğumlarla hızla artıyor. Bir Suriyelinin ortalama doğumu 5.3'e kadar yükseldi. 5 milyon kayıtlı, 2 milyon Suriyeli ise kayıtsız şekilde ülkemizdeler. 2040 yılında Suriyeli sayısı 21 milyon olacak. Böyle bir sayıyla ülkeyi korumamız mümkün olmaz" diye konuştu. 'BİZİM İÇİN ATATÜRK'ÜN SÖYLEDİĞİ TÜRK GENÇLİĞİ VAR' Gençlere mutlaka sandığa gitmeleri gerektiğini söyleyen Özdağ, "Zafer Partisi'nin arkasındaki tüm destek Türk gençliğidir. Bizim için 'Z' kuşağı yok, bizim için Atatürk'ün söylediği Türk gençliği var" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 00:07 Güncelleme: 26.02.2024 - 00:10 facebook

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