Bodrum'da zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

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