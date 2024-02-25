Bodrum'da zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Bodrum-Turgutreis kara yolu Gürece mevkisinde, Gökhan Demirtaş'ın kullandığı 34 DLT 498 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 4 araca çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Araçların kullanılamaz hale geldiği kazada, kamyonetin yola devrilmesi nedeniyle bir süre kapanan kara yolu aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
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