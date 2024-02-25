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        Bodrum'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:52
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        Bodrum'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ş.A, Ercan P'ye tabancayla ateş etti.

        Şüpheli olayın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ercan P, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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