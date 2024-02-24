Muğla'daki antik kentte kayalıktan düşen kişi yaralandı
Muğla'nın Datça ilçesinde antik kentte kayalıktan düşen kişi yaralandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde antik kentte kayalıktan düşen kişi yaralandı.
Yazı Mahallesi'ndeki Knidos Antik Kenti'nde, denize girmek için kayalıkların üzerine çıkan yabancı uyruklu kişi, dengesini kaybedip aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan turist, Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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