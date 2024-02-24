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        Muğla'daki antik kentte kayalıktan düşen kişi yaralandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde antik kentte kayalıktan düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 23:42 Güncelleme: 24.02.2024 - 23:42
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        Muğla'daki antik kentte kayalıktan düşen kişi yaralandı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde antik kentte kayalıktan düşen kişi yaralandı.

        Yazı Mahallesi'ndeki Knidos Antik Kenti'nde, denize girmek için kayalıkların üzerine çıkan yabancı uyruklu kişi, dengesini kaybedip aşağıya düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan turist, Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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